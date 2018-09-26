حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 27 سبتمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 27 سبتمبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار و والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 24 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 43°
الحرارة الصغرى: 25°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
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