محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 27 سبتمبر 2018

منذ 2 ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 27 سبتمبر 2018

حالة الطقس
نهارًا:
حار و والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 24 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 43°
الحرارة الصغرى: 25°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.

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