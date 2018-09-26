حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 27 سبتمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 27 سبتمبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

حار و والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 24 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:

حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 43°

الحرارة الصغرى: 25°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.