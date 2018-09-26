ليجانيس يسقط برشلونة في دقيقتين

حقق فريق ليجانيس أول انتصار له في بطولة الليجا هذا الموسم، على حساب حامل اللقب برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وسجل هدف برشلونة الوحيد فيليب كوتينيو في الدقيقة 12، بينما أحرز لليجانيس نبيل الزهر في الدقيقة 52، وأوسكار رودريجيز في الدقيقة 53.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 13 في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بينما رفع ليجانيس رصيده للنقطة 4 في المركزالسابع عشر.

بدأ برشلونة المباراة مُهددا لمرمى ليجانيس بتسديدة قوية من قبل الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة الـ6.

وجاء الرد من قبل ليجانيس حيث سدد يوسف النصيري كرة على يسار الحارس الألماني تير شتيجن في الدقيقة الـ7.

وافتتح البارسا التسجيل في الدقيقة الـ12 من المباراة، بهدف عبر كوتينيو الذي أرسل تسديدة قوية أسفل يمين مرمى كوييار، بعد عمل كبير من ليونيل ميسي الذي صنع له الهدف.

ولم يؤثر الهدف المبكر على ليجانيس، والذي حاول من أجل التعديل عبر محاولات من قبل يوسف النصيري وأوناي بوستينزا وفرانسيسكو مورينو.

وعلى الجانب الآخر، واصل أيضًا لاعبو برشلونة سعيهم نحو تسجيل الهدف الثاني، بمحاولات من ميسي، وبوسكيتس، وكانت الأخطر تسديدة ميسي التي تصدى لها القائم في الدقيقة 16.

وفي أخطر محاولات ليجانيس، سدد أوسكار رودريجيز بقوة في الدقيقة 44، ولكن تألق تير شتيجن في التصدي لها.

ومع بداية الشوط الثاني، منح ميسي تمريرة سحرية لمنير الحدادي سددها بشكل ضعيف في الدقيقة 49.

ونجح نبيل الزهر في تسجيل هدف التعادل، بكرة رأسية على يمين الحارس تير شتيجن في الدقيقة 52، ثم بعد دقيقة واحدة سجل أوسكار رودريجيز بعد خطأ فادح من بيكيه.

وقرر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الدفع بلويس سواريز بدلا من منير الحدادي في الدقيقة 60 من أجل تعديل النتيجة.

وحاول الكرواتي إيفان راكيتيتش تهديد مرمى حارس ليجانيس كوييار بتسديدة قوية في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 70، دفع فالفيردي بالثنائي جوردي ألبا ومالكوم بدلا من فيرمايلين وعثمان ديمبلي.

وتألق كوييار في التصدي لتسديدة لكوتينيو في الدقيقة 79، وارتدت منه الكرة أمام راكيتيتش الذي سدد أيضًا وتصدى له لينقذ فريقه من استقبال الهدف الثاني.

ودفع ماوريسيو بيليجرينو المدير الفني لليجانيس بالثلاثي جامباو، ميرينو، ونيوم بدلا من أوسكار رودريجيز، فيسجا، ونبيل الزهر.

وواصل البارسا محاولاته لتعديل النتيجة عبر تسديدة قوية من سيرجي روبيرتو في الدقيقة 86، لكن علت المرمى، واكتفى ليجانيس بالتكتل الدفاعي للخروج بنقاط المباراة الثلاثة.