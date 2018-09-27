تشيلسي يذيق #ليفربول طعم الخسارة في كأس الرابطة

أذاق تشيلسي، مستضيفه ليفربول، طعم الخسارة الأولى في المسابقات كافة هذا الموسم، وتأهّل إلى دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين، بفوزه عليه (2-1)، مساء الأربعاء، في معقله أنفيلد رود.

وافتتح ليفربول التسجيل عبر دانييل ستوريدج (58)، لكن تشيلسي قلب تأخّره إلى فوز عن طريق إيميرسون بالميري (79)، وإيدن هازارد (85).

وأشرك الفريقان مجموعة من العناصر البديلة، لا سيما أنهما سيلتقيان مجددا على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل.

وخاض البرازيلي فابينيو، مباراته الأولى أساسيا بقميص ليفربول هذا الموسم، فيما لعب الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه للمرة الأولى كأساسي أيضا، منذ يناير/ كانون ثان الماضي.

أمّا تشكيلة تشيلسي، فشارك فيها المدافع الدنماركي أندرياس كريستيانسن، والظهير الأيسر البرازيلي إيميرسون بالميري، والجناح الأيمن النيجيري فيكتور موسيس، إضافة إلى قائد الفريق جاري كاهيل.

بداية مثيرة

وتصدّى مينيوليه في الدقيقة الثالثة لرأسية من كريستيانسن، ونفّذ جناح تشيلسي ويليان ركلة حرّة مباشرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة الثامنة.

وكاد ألفارو موراتا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 17، عندما تلقى بينية من سيسك فابريجاس، فحاول إسقاطها من فوق الحارس الذي تصدّى لها، قبل أن تعود للإسباني الذي أرسلها أمام المرمى دون أن تلقى متابعا.

وعاد مينيوليه لينقذ كرة جديدة من موراتا في الدقيقة 19، ثم هدأت المجريات قبل أن يهدر ليفربول فرصتين متتاليتين.

الأولى جاءت عن طريق نابي كيتا في الدقيقة 37، عندما اقتحم منطقة الجزاء، وسدّد كرة مقوّسة أبعدها كاباييرو، والثانية عندما قابل ساديو ماني عرضية مميّزة من شيردان شاكيري، لكن الكرة افتقدت للقوة.

هفوات قاتلة

وأهدر ستوريدج فرصة خرافية في أولى دقائق الشوط الثاني، عندما أعاد كريستيانسن الكرة بطريقة خاطئة للخلف، ليلتقطها مهاجم ليفربول ويراوغ الحارس ويلي كاباييرو، قبل أن يسدّدها بغرابة بجانب القائم.

ورد تشيلسي بعدها بدقيقة عبر رأسية من موراتا فوق العارضة، ثم ارتكب الضيوف هفوة جديدة عندما أعاد باركلي الكرة برأسه دون تركيز لتصل إلى ماني الذي انفرد بالمرمى قبل أن يبعد الدفاع الكرة من أمامه.

وأقحم ماوريسيو ساري، نجمه البلجيكي إيدن هازارد بدلا من ويليان، لكن ليفربول افتتح التسجيل في الدقيقة 58، عندما أنقذ كاباييرو محاولة قوية من كيتا، لترتد إلى ستوريدج الذي أكملها بطريقة أكروباتية في الشباك.

وأجرى الفريقان تبديلاتهما، ودخل ديفيد لويز في تشكيلة تشيلسي مكان كريستيانسن، فيما أخرج يورجن كلوب ماني، وأشرك مكانه روبرتو فيرمينو.

وحقّق تشيلسي التعادل في الدقيقة 79، عندما نفّذ هازارد ركلة حرة على رأس باركلي الذي تصدّى مينيوليه لكرته، قبل أن ترتد إلى إيميرسون الذي أكملها من مسافة قريبة داخل المرمى.

وحاول ليفربول استعادة التقدّم لكن كرة ستوريدج ارتدت من العارضة، ليخترق بعدها هازارد من الناحية اليمنى، ويراوغ ألبرتو مورينو بطريقة مذهلة قبل أن يصعق الشباك في زاوية مستحيلة بالدقيقة 85، معلنا تأهّل فريقه إلى الدور التالي.