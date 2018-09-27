“مشكلة آيفون الكبرى” تزداد سوءا في XS وXS Max

خلال حفل إطلاقها هواتفها الجديدة، قالت شركة “أبل” الأميركية إن ما يميز “آيفون XS” و”XS MAX” هو فعالية وقوة البطارية، لكن اختبارا جديدا فنّد هذه الادعاءات، حسبما ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية.

وذكرت أبل، خلال مؤتمرها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، أن بطارية الهاتفين الجديدين أقوى بكثير من بطاريات أجهزتها القديمة، حيث تدوم مدة أطول، إلا أن المقارنة، التي أجريت ونقلتها الصحيفة أظهرت العكس.

وقالت الصحيفة البريطانية إن بطارية “XS” تدوم 9 ساعات و41 دقيقة، مما يعني أنه أقل من المعدل المعروف للهواتف الذكية، الذي يناهز 9 ساعات و48 دقيقة، مضيفة أن “بطارية آيفون X تدوم 10 ساعات و49 دقيقة، مما يعني أنها أقوى من البطارية الجديدة”.

فيما “يعيش” هاتف “XS MAX”، الذي يعتمد على بطارية أكبر، حوالي 10 ساعات و38 دقيقة فقط، الأمر الذي يؤكد أن الجهاز السابق للشركة الأميركية أقوى من حيث البطارية.

في المقابل، تدوم بطارية هاتف “غوغل بيكسل 2” حوالي 12 ساعة و9 دقائق، في حين تعيش بطارية “بي 2 برو” من هواوي أكثر من 14 ساعة.

وفيما يخص منافِسة أبل الأولى، فإن بطارية هاتف شركة “سامسونغ” الكورية الجنبوية، “نوت 9” تدوم 11 ساعة و16 دقيقة، أي ما يزيد عن 40 دقيقة مقارنة مع “XS MAX”.

وتعد مشكلة نفاد البطارية بسرعة أكبر ما يعاني منه مستخدمو أجهزة أبل الذكية منذ بداية وصولها إلى الأسواق قبل 10 سنوات.