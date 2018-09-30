مبروك للكويت

“تبون الصج”… أي واحد يتكلم عن الفساد ما عنده سالفة…. وخلْ يدوِّر موضوع غير هالموضوع، فنحن كدولة ليس لدينا فساد ولا فاسدون… وكل ما ينشر بشتى وسائل الإعلام كذب وتجنٍّ على الأفراد والدولة!

فالرجاء استمعوا للعقل والمنطق والشفافية التي نتمتع بها كوطن، ولابد أن يملأنا الشعور بالفخر، وأن نكون ممتنين لهكذا حكومة ولهكذا مجلس ولهكذا شعب، جميعهم مخلصون وأمناء ومؤمنون بالصدق والصراحة.

هذه النعمة التي نعيشها بسبب الجدية الحكومية في القضاء على الفساد تماماً، فكل ما يدور من إشاعات هو مجرد إشاعات..

طبعاً، الكثير من القراء يعتقد أنني “أتطنَّزْ وأتبَعْطَزْ” وأتجنى بهذا الكلام على الجميع، ولكنني أستند في كلامي إلى ما نشرته إحدى الصحف كالتالي:

“انتُخبت الكويت بالإجماع أمس لمنصب مقرر مكتب جمعية الأطراف عن المجموعة الآسيوية الأكاديمية لمكافحة الفساد…”.

شفتوا شلون إني صاجْ ولم أخترع المدح… بل على العكس أنا فخور بنا كدولة، وكمقرر لمكافحة الفساد، والواقع يفرض علينا تفسيرين فقط لذلك، إما أننا أقل فساداً من الدول التي انتخبتنا بالإجماع، وإما أننا الأكثر فساداً من البقية، ونملك خبرة كبيرة بذلك… والأرجح أن يكون الحافز لانتخاب الكويت مقرراً أنها مليئة بالتجارب السلبية… وبقية الدول تحتاج إلى مثل هذه الخبرة للاستفادة منها كتجربة!