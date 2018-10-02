مستخدمون لآيفون XS يشتكون: صور الهاتف تجعلنا كالدمى

أعرب مستخدمون لهواتف “آيفون XS”، عن انزعاجهم من “التأثير الغريب” لأجهزتهم على أشكالهم، وذلك عند التقاط صور لهم بالهاتف.

وأشار مستخدمو الهاتف الأحدث من شركة أبل، إلى أن الكاميرا الأمامية للهاتف تجعل وجوههم تبدو أكثر نعومة ومصقولة على نحو كبير، لتبدو الصورة الملتقطة كما لو أنها معالجة بإحدى برامج تعديل الصور.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هذا التأثير يظهر أيضا في هواتف “آيفون X إس ماكس”، دون أن يكشف عن سببه، حيث رفضت أبل التعليق على الخبر.

وأرجع خبراء تقنيون سبب ظهور الصور على هذا النحو إلى الكاميرا المعدلة المدمجة في الهاتفين، والتي تدعم ميزة الحد من التشوهات في اللقطات، التي قد تنجم عن اهتزازات أو التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ولم تعجب هذه الخاصية مستخدمي الهاتفين وفقا للصحيفة البريطانية، إذ صرح بعضهم بأن ذلك يجعلهم يبدون “كدمى بلاستيكية” أو “تماثيل شمعية”، وذهب آخرون إلى اتهام أبل بإضافة “فلتر تجميل” بالكاميرا الأمامية دون تمكين المستخدمين.