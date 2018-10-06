محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 07 أكتوبر 2018

منذ 1 ساعة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 07 أكتوبر 2018

حالة الطقس
نهارًا:
حار و والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 40°
الحرارة الصغرى: 25°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.

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