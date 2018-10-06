ريمونتادا مانشستر يونايتد تجتاح نيوكاسل

عاد مانشستر يونايتد من بعيد، ليهزم ضيفه نيوكاسل يونايتد (3-2)، اليوم السبت، على ملعب “أولد ترافورد”، في الجولة الثامنة من البريميرليج.

وتقدّم نيوكاسل بهدفين، عبر كينيدي (7)، ويوشينوري موتو (10)، قبل أن يسجّل يونايتد 3 أهداف، عبر خوان ماتا (70)، وأنتوني مارسيال (76)، وأليكسيس سانشيز (90).

ورفع يونايتد رصيده بهذه النتيجة، إلى 13 نقطة، في المركز الثامن، أمّا نيوكاسل، فتجمّد رصيده عند نقطتين، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وافتتح نيوكاسل التسجيل في الدقيقة السابعة، عندما وجّه أيوزي بيريز كرة إلى الجناح كينيدي المعار من تشيلسي، والذي انطلق بها قبل أن يسدّدها نحو الزاوية السفلية البعيدة لمرمى الحارس دافيد دي خيا.

وترك المهاجم الياباني يوشينوري موتو بصمة مؤثرة في أول مباراة يخوضها أساسيا مع نيوكاسل، عندما عزّز تقدّم فريقه بالدقيقة العاشرة، حيث استقبل تمريرة جونجو شيلفي في منتصف منطقة الجزاء، فاستدار حول نفسه قبل أن يطلقها بتركيز في شباك يونايتد هدفا ثانيا، وكاد شيلفي يزيد متاعب يونايتد بالدقيقة 18، عندما سدّد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها دي خيا بصعوبة.

وأجرى مورينيو تبديلا سريعا بإخراج المدافع إريك بايلي وإشراك الإسباني خوان ماتا، وجاء أول تهديد بمعنى الملكة لصالح يونايتد في الدقيقة 23، عندما رفع المهاجم روميلو لوكاكو كرة عرضية على رأس زميله ماركوس راشفورد الذي مرّت محاولته بجانب المرمى، وبعدها بدقيقتين أرسل لاعب وسط يونايتد نيمانيا ماتيتش كرة رأسية في مكان وقوف الحارس مارتن دوبرافاكا، وكاد موتو يضيف الهدق الشخصي الثاني في الدقيقة 35، لكن رأسيته القريبة أنقذها دي خيا ببراعة على دفعتين، وطالب لاعبو نيوكاسل بركلة جزاء في الدقيقة 41، بعد لمسة يد واضحة على يانج، لكن الحكم لم ير شيئا.

وضغط يونايتد في الشوط الثاني بغية تقليص الفارق على أقل تقدير، وسدّد بول بوجبا كرة قوية اصطدمت بقدم مدافع قبل أن ينقذها الحارس مارتن دوبرافاكا في الدقيقة 51، ثم سدّد البديل خوان ماتا كرة لم تشكّل خطرا على مرمى نيوكاسل، واقترب راشفورد مجدّدا من التسجيل لكن رأسيّته مرت فوق المرمى بالدقيقة 56.

وواصل نيوكاسل اعتماده على المرتدات السريعة، وفي واحدة منها وصلت الكرة إلى كينيدي الذي سدد فوق العارضة، فدخل جايكوب ميرفي، فيما أجرى يونايتد تبديله الأخير بإشراك أليكسيس سانشيز مكان راشفورد، وتمكّن ماتا من تقليص الفارق بالدقيقة 70، عندما تصدّى لتنفيذ ركلة حرّة سدّدها بيسراه من فوق الحائط داخل المرمى.

وأنقذ دوبرافكا مرماه من هدفين محقّقين، بعدما تصدّى لمحاولة قريبة من كريس سمولينج قبل أن يسيطر على كرة بوجبا الخلفية السهلة، ثم جاء هدف التعادل في الدقيقة 76، بعدما تبادل مارسيال الكرة مع بوجبا قبل أن يسدد كرة زاحفة نحو القائم القريب لمرمى نيوكاسل معلنا تعدل الفريقان، وحاول مانشستر سيتي فيما تبقّى من وقت تسجيل هدف الفوز، لكن نيوكاسل أحكم دفاعه رغم تقدّمه في بعض الأحيان للامام من أجب استعادة التقدّم.، حتى الدقيقة الأخيرة، عندما رفع يانج كرة عرضية نحو مارسيال المراقب، فمرّت فوقه إلى سانشيز الذي دكّها برأسه على يمين دوبرافاكا.