“بريميرليغ”.. تشيلسي ينتصر ويتصدر الترتيب مؤقتا

حقق فريق تشيلسي فوزا ثمينا اليوم الاحد على مضيفه ساوثهامتون بنتيجة (3-1) في منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز (بريميرليغ) بنتيجة (3-0).

واحراز اهداف الفريق الضيف تشيلسي ايدين هازارد في الدقيقة 30 وروس باركلي في الدقيقة 57 والفارو موراتا في الدقيقة 93 ليرفع الفريق اللندني رصيده من النقاط الى 20 في صدارة الترتيب منتظرا ما ستسفر عنه نتيجة قمة الجولة بين مانشستر سيتي وليفربول فيما بقي رصيد ساوثهامتون عند خمس نقاط.

وفي الجولة ذاتها حقق فريق ارسنال فوزا كاسحا على مضيفه فولهام بنتيجة (5-1) رافعا رصيده الى 18 نقطة وضعته بالمركز الرابع مؤقتا فيما بقي رصيد فولهام عند خمس نقاط.