حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 08 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 08 أكتوبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
طقس رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 41°
الحرارة الصغرى: 23°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
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