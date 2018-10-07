حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 08 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 08 أكتوبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:

طقس رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 41°

الحرارة الصغرى: 23°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.