“ريا وسكينة” في ألمانيا.. قتل نساء وتعذيبهن في “بيت الأهوال”!

قضت محكمة ألمانية على زوجين من مدينة هوكستر بالسجن لأكثر من 10 سنوات، بتهمة إغواء النساء واستدراجهن إلى “وكرهما” وتعذيبهن.

وأصدرت المحكمة على ويلفريد ف. البالغ من العمر 48 عاما حكما بالسجن لمدة 11 عاما في مستشفى الأمراض العقلية. كما ستقضي زوجته السابقة، أنجيليكا، البالغة من العمر 49 عاما، 13 عاما في السجن، وفقا “Deutsche Welle”.

ونشر الثنائي إعلانا جاء فيه: “مزارع وحيد يبحث عن زوجة”، الإعلان الذي جذب النساء اللواتي لبين “نداء القلب”. لكنهن لم يتلقين أي حب موعود بحسب الإعلان، بل كان مصيرهن التعذيب والضرب المبرح في “بيت الأهوال”.

ووجدت المحكمة أنه نتيجة لممارسات الزوجين، ماتت امرأتان على الأقل، حيث توفيت إحداهما في المستشفى، والثانية لم يتم العثور على جثتها، فقد تم تقطيعها ووضعها في الثلاجة، وبعدها حرقت قطعا في الموقد وتمت بعثرة ما بقي من غبارها.

يذكر أن جميع المدعين في هذه القضية كانوا قد طالبوا بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق الزوجين المجرمين.