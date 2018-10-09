قائمة الكرة الذهبية ظلمت 11 من نجوم العالم

شهدت القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، غياب عدد من الأسماء، بالرغم من تميزها مع أنديتها أو منتخبات بلادها.

وطرحت صحيفة “الماركا” الإسبانية مجموعة من الأسئلة بشأن اللاعبين الذين كانوا، في اعتقادها، يستحقون التواجد بالقائمة النهائية للجائزة.

وقالت “ألم يكن كيلور نافاس أحسن من أليسون بيكر هذه السنة؟ لماذا لم يتواجد أبدا بوسكيتش ضمن القائمة؟ ما سبب غياب لوكاس هيرنانديز وأومتيني؟

وأضافت أن عددا من اللاعبين كان يجب أن يرشحوا للجائزة، وهم: نافاس وكارفاخال وكاسيميرو (فازوا بدوري أبطال أوروبا) – أومتيتي (بطل كأس العالم والدوري الإسباني وكأس الملك) – لوكاس هيرنانديز (فاز بكأس العالم والدوري الأوروبي) – بوسكيتش وجوردي ألبا وكوتينيو (أفضل اللاعبين في مراكزهم وفازوا بلقبين محليين) – إيفان بيريسيتش (واحد من أفضل اللاعبين في مونديال روسيا) – روبرت ليفاندوفسكي (هداف الدوري الألماني) – دييغو كوستا (قاد أتلتيكو مدريد إلى لقبين).