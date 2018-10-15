أبل تطرح حافظات آيفون “غير مسبوقة”

بدأت شركة أبل الأميركية بيع هواتف iPhone XS وiPhone XS Max منذ حوالي شهر، لكن النسخة الأرخص من هواتف آيفون الجديدة iPhone XR ستصل إلى الأسواق في 28 أكتوبر الحالي.

وستتوفر هواتف آيفون XR التي تبدأ من سعر 750 دولارا، بألوان مختلفة هي الأحمر والبرتقالي والأبيض والأسود والأزرق والأصفر.

ومن الطبيعي مع هذا التنوع في الألوان، فإن مستخدم آيفون الجديد لكن يرغب في إخفاء تلك الألوان البراقة تحت حافظة جلدية أو أخرى من السيليكون. ويبدو أن أبل توقعت ذلك فطرحت لأول مرة في تاريخها حافظة آيفون شفافة خاصة بهواتف iPhone XR.

واكتشف أمر حافظات آيفون الجديدة، من خلال بيان صحفي للشركة الأميركية في كندا يشير إلى أن سعر الحافظة الشفافة الخاصة بآيفون XR سيكون 42 دولارا.

وجرت عادة أبل منذ الكشف عن هواتف آيفون في 2007 أن تطرح حافظات من الجلد أو من السيليكون، وهي المرة الأولى التي توفر بها حافظة شفافة، رغم أن هذا النوع من الحافظات كان متاحا من شركات أخرى.

وكانت أبل كشفت في سبتمبر عن iPhone XS وiPhone XS Max وهما يعتمدان على شاشة بتقنية OLED وعلى كاميرا مزدوجة.

كما أعلنت أيضا عن iPhone XR الأقل سعرا، والذي يعتمد على شاشة بتقنية LCD وعلى كاميرا وحيدة، ويتوفر بخيارات أكبر من حيث الألوان.