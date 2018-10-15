الإمارات.. إحالة بريطاني إلى محكمة أبوظبي بتهمة التخابر

أعلن النائب العام لدولة الإمارات المستشار د. حمد سيف الشامسي، إحالة المتهم البريطاني ماثيو هيدجز، إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن التهم المنسوبة إليه، بالسعي للتخابر لمصلحة دولة أجنبية، بما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري، والسياسي، والاقتصادي،

وأوضح الشامسي أن إحالة المتهم المذكور إلى المحاكمة جاءت بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم اثناء اجراء تلك التحقيقات وفقاً للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلا عن متابعة سفارة دولته.

وأضاف النائب العام في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن المتهم قدم إلى دولة الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص أجهزته الإلكترونية، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية، مضيفاً أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية.

وأكد النائب العام أن الدولة وفرت للمتهم المذكور محامياً للدفاع عنه خلال محاكمته، على نفقتها بعد أن عجز عن توكيل محامٍ، “وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقاً لدستور وقوانين دولة الإمارات”.

وأوضح النائب العام أن المتهم حظي بأوجه الرعاية الصحية، والجسدية، والنفسية المقررة للمتهمين الذين يحاكمون على أرض الدولة، مضيفاً أنه “سُمحَ لعائلته وأفراد من سفارته بزيارته والاتصال به حسب ما هو متبع قانوناً”.