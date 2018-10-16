صحيفة: اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت يطالب بخفض أسعار السلع اللبنانية بنسبة لا تقل عن 25٪؜

طالب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، خالد الهضيبان، بضرورة خفض أسعار السلع الآتية من سورية ولبنان خصوصاً الخضار والفاكهة بعد فتح معبر «جابر- نصيب» بين سورية والأردن.

وشكّل فتْح المعبر الحدودي بين سورية والأردن أمس حدَثاً لبنانياً انفرجت معه أسارير بيروت التي عانت وعلى مدى نحو ثلاثة أعوام من قطع الشريان البري الوحيد الذي يرْبطها بعُمقها العربي ويُفْقِدها القدرة على تصدير منتجاتها الزراعية والصناعية بانسيابية لم تؤمّنها البدائل البحرية الأكثر كلفة والأقل سرعة. وقال الهضيبان لـ«الراي»،

إن «من المفترض أن تنخفض الأسعار، بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، خصوصاً مع الاختلاف بين تكاليف النقل البري والنقل الجوي». ووجه رئيس تجمع المزارعين في لبنان ابراهيم الترشيشي رسالة إلى «إخواننا في الكويت بأن منتجاتنا الزراعية ستعود للوصول الى الأسواق الكويتية بجودتها المعهودة في رحلةٍ لن تستغرق أكثر من 5 أيام وبتكلفة أقل وجودة أعلى». وقال لـ«الراي»: إننا بصدد معاودة تأهيل الشاحنات التي كانت عاطلة عن العمل لنحو 3 اعوام وتأمين السائقين لمعاودة نشاطنا في التصدير عبر معبر نصيب، ومَن لديه شاحنات جاهزة فسيباشر عمله.