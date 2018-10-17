ميلان ينجز صفقة التعاقد مع “كاكا” الجديد

أعلن برونو سبيندل، المدير التنفيذي لنادي فلامينغو البرازيلي لكرة القدم، أن صانع ألعاب فريقه لوكاس باكيتا، سينتقل لنادي ميلان الإيطالي في يناير المقبل.

وقال سبيندل في تصريحات نشرها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “أود أن أعلن بأن باكيتا سيصبح لاعبا للعملاق الإيطالي إي سي ميلان في يناير المقبل مقابل 35 مليون يورو”.

وأضاف: “اللعب في أوروبا حلم بالنسبة للعديد من اللاعبين، إضافة إلى أن ميلان فريق كبير.. لا يمكننا تقديم نفس الأحلام، هنا لن يستطيع اللعب أمام نجوم أمثال نيمار، وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو”.

ويرى كثيرون في باكيتا خليفة للنجم البرازيلي المعتزل، الأسطورة كاكا، الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات ميلان.

وتتشابه طريقة لعب باكيتا (21 عاما) مع أسلوب كاكا، والأهم من ذلك فاللاعب بانضمامه لميلان سيكون قد سار على نفس خطى مواطنه، الذي ترك فريقه ساوباولو في العام 2003 من أجل الانضمام لـ”اللومباردي”.

وقضى كاكا مع الميلان أزهى فتراته في مسيرته الكروية، وسيظل العام 2007 خالدا في ذكرى اللاعب وعشاق الميلان، حيث توج فيه “الروسونيري” بمسابقة دوري أبطال أوروبا، كما حصد كاكا في نفس العام جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.