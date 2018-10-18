السعودية.. 0 لاعباً يشاركون في أول أيام بطولة البِلوت الثانية بالرياض

انطلقت اليوم بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة في نسختها الثانية، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وتستمر حتى يوم 27 أكتوبر، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

وشهد اليوم الأول مشاركة 5120 لاعباً ضمن التصفيات الأولية من البطولة، وسط حماس وإثارة بين المتسابقين وتنافس متواصل طوال الجولات التي بدأت من الساعة 4 عصراً واستمرت حتى الساعة 12 من منتصف الليل ، حيث تأهل في اليوم الأول 2560 لاعباً من أصل 5120 لاعباً، إذ شارك في كل جولة من الجولات الخمس 1024 لاعبا.