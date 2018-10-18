الحكم على رجل أحرق مسجداً في تكساس بالسجن 24 عاماً

حكم الأربعاء على رجل في الـ26 من العمر أدين بإحراق مسجد في تكساس في يناير 2017 بالسجن لأكثر من 24 عاما، على ما أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان.

وكانت هيئة محلفين أدانت مارك بيريز في يوليو بارتكاب جريمة مشددة ذات دوافع عنصرية، لإحراقه مسجدا في مدينة فيكتوريا بجنوب تكساس.

ووصف شاهد كان مع بيريز ليلة الجريمة، خلال المحاكمة كيف استخدم المدان ولاعة لإشعال أوراق داخل “مركز فيكتوريا الإسلامي”، موضحا أن بيريز أحرق المسجد لأنه كان يريد “توجيه رسالة”.

كما قال شهود آخرون خلال المحاكمة أنه غالبا ما كان يتلفظ بشتائم معادية للإسلام.

وقال العميل في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) المكلف القضية إدوارد ميشال إن “الإدانة اليوم تثبت أنه لن يتم السماح بجرائم الكراهية العرقية”، وفق ما ورد في بيان الوزارة.

وصرح مساعد وزير العدل بالوكلة جون غور أن “من حق الجميع في هذا البلد أن يمارسوا ديانتهم بحرية تامة من غير أن يخشوا العنف”.

وأضاف “هذا المتهم أرهب الطائفة المسلمة في فيكتوريا”.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه حين علم مارك بيريز أنه تم جمع أموال لإعادة بناء المسجد، قال لأحد الشهود إنه سيحرقه من جديد إذا ما أعيد بناؤه.

وأثار إحراق المسجد موجة تضامن دولي وجرت حملة جمعت أكثر من مليون دولار لإعادة بنائه، قدمها مانحون من أكثر من تسعين دولة. وأعاد المسجد فتح أبوابه في سبتمبر.