رسميًا .. اسوء هجوم بتاريخ الريال

فشل نادي ريال مدريد الإسباني في تسجيل أي هدف بجميع البطولات خلال آخر 465 دقيقة لتصبح أسوأ سلسلة له في تاريخه.

وكانت أطول سلسلة دون تسجيل أي أهداف للمرينيجي في 1985 ولكنّ كتيبة جولين لوبيتيجي تخطت هذا الرقم بعد مرور 60 دقيقة دون تسجيل أي هدف.

وكان آخر هدف أحرزه ريال مدريد أمام إسبانيول في الدقية 41 وأحرزه أسينسيو وفشل أمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد وليفانتي وسيسكا موسكو والآن ضد ليفانتي في إحراز أي هدف.

يشار الى ان الريال استطاع تسجيل هدف امام ليفانتي عن طريق مارسيلو ولكن بعد ان تجاوز 465 دقيقة.