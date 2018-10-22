“الأرصاد” : حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة خلال الساعات المقبلة

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبد العزيز القراوي اليوم الاثنين أن تستمر خلال الساعات المقبلة حالة عدم الاستقرار في الطقس بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي.

وقال القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تشهد حالة من التكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة التي تتخلها سحب ركامية يصاحبها هطول للأمطار المتفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

وأوضح أن كميات الأمطار التي شهدتها مناطق البلاد صباح اليوم بلغت في مطار الكويت الدولي نحو 3ر14 مم والوفرة 8ر14 مم والعبدلي 5ر9 مم والسالمي 8ر9 مم والصابرية 10 مم.

وأضاف انه مع الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء ستقل كميات السحب وفرص الأمطار تدريجيا.

وأشار إلى حركة الرياح المتوقعة اليوم ستصل الى أكثر من 60 كيلومترا في الساعة ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر بسبب الغبار على بعض المناطق فضلا عن ارتفاع مستوى موج البحر لأكثر من 7 أقدام.

وأفاد بأن منخفض السودان الموسمي يجلب معه كتلا هوائية حارة ورطبة تتزامن ووجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.