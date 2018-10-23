ممرضون يناشدون وزير الصحة وقف تعسف “ادارة الطوارئ الطبية” في قرارات النقل الأخيرة

اشتكى عدد من الممرضين العاملين في ادارة الطوارئ الطبية لـ من تعسف الادارة بعد القرار الأخير بنقل ما يزيد على 150 ممرضا من الادارة الى منطقة الاحمدي الصحية..

وحسب الممرضين فإن قرار النقل من ادارة الطوارئ الطبية لم يراعي ظروف المناطق السكنية التي يقطنها عدد من الممرضين حيث ان كثيراً من الممرضين يقطنون مناطق بعيدة عن الاحمدي كالجهراء مثلا ورغم ذلك لم يتم مراعاة هذا الأمر.

وما يدل على التخبط في ادارة الطوارئ الطبية في اتخاذ القرارات ان منطقة الجهراء تعاني نقصاً شديداً في عدد الممرضين وسيارات الاسعاف، ورغم تم تركيز المناطق المنقول اليها الممرضين في منطقة الاحمدي الصحية فقط.

وناشد الممرضون تدخل وزير الصحة لوقف هذا القرار او مراعاة المناطق السكنية البعيدة عن منطقة الاحمدي الصحية، وتساءلوا قائلين: ماذا يفعل من ليس لديه واسطة لوقف القرار؟!