مورينهو يرد على استفزاز جماهير “اليوفي” بثلاثيته التاريخية مع الانتر

رددت بعض جماهير يوفنتوس، هتافات معادية للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قبل نهاية مباراة الفريقين، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن مورينيو رد على جماهير يوفنتوس، برفع 3 أصابع، في إشارة إلى الثلاثية التاريخية التي حققها برفقة إنتر ميلان الإيطالي، في عام 2010.

وأصبح إنتر ميلان في عام 2010، أول ناد في إيطاليا يفوز بثلاثية الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

وحقق يوفنتوس فوزًا على اليونايتد، بهدف دون مقابل، سجله باولو ديبالا، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، ليتصدر البيانكونيري المجموعة الثامنة بـ9 نقاط، ويأتي اليونايتد ثانيًا بـ4 نقاط.