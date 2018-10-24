“واتساب”.. تغييرات مذهلة ومزايا غير مسبوقة

كشفت تقارير إخبارية، عن أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب” يستعد لطرح التحديث الأضخم، الذي سيقدم تغييرات مذهلة ومزايا غير مسبوقة.

وأوضحت شبكة “إن دي تي في” الهندية أن التحديث الجديد لـ”واتساب” سيكون مقصوراً بصورة مؤقتة على مستخدمي هواتف “آيفون” ونظام تشغيل “آي أو إس”، وتحديداً مستخدمي هاتفي “آيفون XS” و”آيفون XSR”، لفترة محدودة.

وسيسعى “واتساب” من خلال التحديث إلى الاستفادة من دقة الشاشة الخاصة بهواتف آيفون الأحدث؛ من خلال عرض الرسائل بصورة مختلفة كلياً.

كما سيدعم التحديث أيضاً إمكانية تشغيل الرسائل الصوتية بصورة تلقائية مستمرة الواحدة تلو الأخرى؛ بمعنى أنك إذا تلقيت أكثر من رسالة صوتية، سيتم تشغيلها واحدة تلو الأخرى بمجرد الضغط على زر التشغيل، دون الحاجة إلى تشغيل كل رسالة على حدة.

كما سيعمل تحديث “واتساب” على الاستفادة من تقنية بصمة الإصبع وتقنية Face ID، الحصرية في هواتف آيفون الأحدث؛ بحيث تمنح التطبيق أماناً أفضل مما سبق.

وسيحتاج المستخدم لتفعيل التحديث الجديد لـ”واتساب” أن يحصل على آخر تحديث لنظام تشغيل “آي أو إس” وهو “آي أو إس 8”.