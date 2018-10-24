اللجنة القنصلية السعودية الكويتية تبحث التسهيلات القنصلية لمواطني البلدين

قال مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد ان اللجنة القنصلية السعودية الكويتية المشتركة بحثت موضوعات عدة على راسها التسهيلات القنصلية المقدمة لمواطني كلا البلدين.

واضاف السفير الحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماع الاول للجنة اليوم الاربعاء ان “هذه اللجنة أتت بعد اجتماع تشاوري في الكويت بشهر يناير الماضي حيث انطلقت فكرة انشاءها ونحن اليوم نعقد اجتماعنا الأول”.

واوضح ان الاجتماع تطرق لعدد من المواضيع تتعلق بمصالح المواطنين من البلدين وتم طرحها ومناقشتها من الجانبين كتسهيلات تقدم للكويتين في السعودية وكذلك للسعوديين في الكويت.

وذكر ان اللجنة ناقشت امكانية التسهيل للزوجات الكويتيات لازواج سعوديين او زوجات السعوديات لازواج كويتيين وما يترتب على ذلك من حقوق لابناء الاسر التي يكون طرفيها كويتي وسعودي.

واضاف انه تم بحث موضوع الحاضنة للابناء سواء ابناء كويتيين لام سعودية او ابناء سعوديين لام كويتية مشيرا الى ان هناك قوانين تنظم هذه العملية حيث تدارسنا هذه القوانين والاجراءات لمصلحة هؤلاء الأبناء ومنها استخراج وثائق سفر لهم.

واشار الى انه تم النظر في عملية تخفيض الرسوم للعمالة المرافقة للمواطنين الكويتيين الذين يدخلون الى الاراضي السعودية حيث وعد الجانب السعودي برفع هذا الموضوع للمعنيين للدراسة مبينا انه بالفعل محل دراسة منذ فترة.

واضاف انه “تم طرح بعض الحالات لكويتيين ممنوعين من دخول الاراضي السعودية ومناقشة كل حالة على حده حيث وعد الجانب السعودي بمعالجتها”.

واوضح انه تم التطرق الى التسهيل للمواطنين الكويتيين لاستخراج بلاغ فقدان جوازات سفرهم او بطاقاتهم المدنية من خلال مراكز الشرطة في جده او في الرياض حيث يلاقون الان بعض الصعوبات في موضوع الفقدان.

وقال السفير الحمد “طلبنا من الاخوة في السعودية لاخطار السفارة الكويتية في الرياض والقنصلية في جده عن اي حالة وفاة لمواطنين كويتيين في اراضي المملكة حيث لا يتم احيانا الابلاغ لأي سبب” لافتا الى الاشقاء في السعودية وعدوا بابلاغ الجهات المعنية بالسعودية للتواصل مع السفارة في حالات الوفاة.

واضاف “طلبنا من الجانب السعودي تسهيل عملية نقل المتوفين من خلال سيارات اسعاف متبادلة بين الجانبين حيث انها احيانا تأخذ بعض الوقت لنقل جثامين المتوفين الى الكويت لإجراءات ادارية”.

واشار الى بحث مدى امكانية تقديم المصابين بحالات طارئة إسعافات جوية “حيث وعدنا الاخوة في الجانب السعودي بدراسة هذه المواضيع وتقديم الاقتراحات المناسبة فيها”.

وأعرب السفير الحمد عن خالص الشكر والتقدير للجانب السعودي على حسن وكرم الضيافة وعلى التجاوب الكبير الملموس في اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة.