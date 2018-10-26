الأميركي قاتل المبتعث السعودي “أبو الفرج” بفلوريدا يكشف سبب الجريمة

وجهت الشرطة في ولاية فلوريدا، تهمة القتل من الدرجة الأولى، لمتشرد يبلغ من العمر 28 عامًا، لقتله المبتعث السعودي “ياسر إبراهيم أبو الفرج” البالغ من العمر 23 عامًا، داخل شقته منذ أسبوعين.

وأوضحت الشرطة، أن القاتل الذي قبض عليه منذ أيام، يدعى “روبرت واين جور”، من أصحاب السوابق، واتهم من قبل في قضايا تعدٍ على ممتلكات الغير، وحيازة المخدرات، مؤكدة أنه لم تكن تربطه علاقة سابقة بالطالب السعودي القتيل، وفقًا لـ”العربية”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أوضحت أنه تم القبض على المتهم داخل إحدى محطات الوقود، واعترف خلال التحقيقات بقتله للمبتعث “أبو الفرج”؛ حيث سدد له عشرات الطعنات من أجل الحصول على المال.

يُذكر أن زميل المبتعث في السكن وهو طالب سعودي أيضًا، عثر على جثته يوم 7 أكتوبر الجاري، وأبلغ الشرطة على الفور، والتي تمكنت من التوصل إلى هوية القاتل من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، ونشرت صورته وأعلنت عن مكافأة مالية 3 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليه.

وكان الطالب “أبو الفرج” يدرس في السنة الثالثة بكلية الهندسة المعمارية في جامعة ميامي بولاية فلوريدا، وتم دفن جثمانه في مقابر أسرته بالسعودية.

وأصدرت جامعة ميامي بيانًا عقب الحادث، أوضحت فيه أنها تعمل عن كثب مع السلطات المعنية، لمعرفة الجناة وملابسات الجريمة.