حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 27 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 27 أكتوبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 25°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج أحيانا
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
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