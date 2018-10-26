حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 27 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 27 أكتوبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:

غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

الحرارة العظمى: 30°

الحرارة الصغرى: 25°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج أحيانا

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.