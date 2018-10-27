غوارديولا يكشف “ما خسره ريال مدريد” برحيل رونالدو

رغم تاكيد جوسيب غوارديولا أن ريال مدريد الإسباني لا يزال فريقا قويا عقب رحيل كريستيانو رونالدو، فإن المدرب الشاب أقر بأن بطل أوروبا “خسر عشرات الأهداف سنويا”.

واعتاد المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي مواجهة رونالدو، عندما كان يقود برشلونة الإسباني في حين كان النجم البرتغالي يلعب للفريق الملكي.

وقال غوارديولا في مقابلة تلفزيونية قبل كلاسيكو الدوري الإسباني المقرر الأحد: “مع رونالدو أو من دونه، ريال مدريد فريق قمة، لكنهم خسروا كثيرا، 50 أو 60 هدفا كل عام (كان يمكن للفريق تسجيلها)”، برحيل “الدون” إلى يوفنتوس الإيطالي.

وتابع: “إنه لاعب لا يصدق، ليس فقط لأهدافه لكن أيضا لمساعدته للفريق في اللحظات المهمة، إنه لا يعوض”.

وعلق “بيب” على البداية المتعثرة لريال مدريد هذا الموسم، حيث يقبع الفريق في المركز السابع بعد 9 جولات، وقبل أن يحل ضيفا على برشلونة في كلاسيكو الأحد.

وقال: “ريال مدريد بدأ بشكل جيد، والآن تعثر، لكنه سيواصل التقدم”.

وعندما سئل عن توقعه لنتيجة اللقاء المرتقب، قال غوارديولا: “كعادة معظم مباريات الكلاسيكو لا يمكن التكهن”، لكن “برشلونة يلعب على أرضه وهذا يزيد قوته”.