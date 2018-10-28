وزير الصحة يمدد إعفاء “البدون” المنتهية‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الأمنية‭ ‬من رسوم الخدمات الصحية حتى ابريل المقبل

اصدر‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭.‬باسل‭ ‬الصباح،‭ ‬التعليمات‭ ‬بإعطاء‭ ‬مهلة‭ ‬للمقيمين‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬المنتهية‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الأمنية‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬لظروفهم‭ ‬الإنسانية‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬استخراج‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الأمنية‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬لعام‭ ‬2018،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬ابريل‭ ‬لعام‭ ‬2019‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬بمخاطبة‭ ‬كافة‭ ‬المناطق‭ ‬الصحية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬التعليمات‭ ‬واعفاء‭ ‬المقيمين‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬المنتهية‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يتلقونها‭ ‬بمستشفيات‭ ‬ومراكز‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬ابريل‭ ‬لعام‭ ‬2019‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الوزير‭ ‬كان‭ ‬أصدر‭ ‬تعليماته‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬بإعطاء‭ ‬مهلة‭ ‬للمقيمين‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬المنتهية‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الأمنية‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬استخراج‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬لعام‭ ‬2018‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬إبريل‭ ‬لعام‭ ‬2018،‭ ‬وتم‭ ‬تمديد‭ ‬المهلة‭ ‬لمدة‭ ‬سته‭ ‬أشهر‭ ‬إضافية‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬اكتوبر‭ ‬لعام‭ ‬2018