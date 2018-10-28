وزير الصحة يمدد إعفاء “البدون” المنتهية‭ ‬بطاقاتهم‭ ‬الأمنية‭ ‬من رسوم الخدمات الصحية حتى ابريل المقبل

اصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، التعليمات بإعطاء مهلة للمقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية منذ فترة لظروفهم الإنسانية حتى يتمكنوا خلال تلك الفترة من استخراج بطاقاتهم الأمنية لمدة ستة أشهر من بداية شهر نوفمبر لعام 2018، وذلك حتى نهاية شهر ابريل لعام 2019.
وقد قام وكيل الوزارة بمخاطبة كافة المناطق الصحية لتنفيذ تلك التعليمات واعفاء المقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية من رسوم الخدمات الصحية التي يتلقونها بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة حتى نهاية شهر ابريل لعام 2019.
يذكر أن الوزير كان أصدر تعليماته في السابق بإعطاء مهلة للمقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية حتى يتمكنوا خلال تلك الفترة من استخراج بطاقاتهم الأمنية من بداية شهر يناير لعام 2018 وحتى نهاية إبريل لعام 2018، وتم تمديد المهلة لمدة سته أشهر إضافية حتى نهاية اكتوبر لعام 2018
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