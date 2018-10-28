بالبوا: الكلاسيكو ينقصه ميسي ورونالدو.. وفينيسيوس محسود

أكد خافيير بالبوا، لاعب ريال مدريد السابق، أنه من الغريب مشاهدة الكلاسيكو دون أفضل لاعبين في العالم، ليونيل ميسي الغائب للإصابة، وكريستيانو رونالدو الذي رحل ليوفنتوس.

وقال بالبوا في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “الكلاسيكو لا ينقصه الاهتمام أبدًا، لكننا اعتدنا على هذه المباراة مع أفضل اثنين في التاريخ. غيابهما أمر نادر بالنسبة للمشاهدين”.

وسئل بالبوا عن الفريق الذي سيتأثر أكثر بغياب نجمه، فأجاب أن برشلونة سيكون الأكثر تأثرًا، “لأن ميسي لا يسجل الأهداف فقط، بل كل اللعب يمر من خلاله”.

وتطرق للحديث عن الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور، وقال: “لم ينسجم مع الأجواء حتى الآن، على الرغم من أنه لعب في ملاعب كبيرة مثل ماركانا. لقد لعب على مستوى مثل هذه المباريات”.

وأضاف: “إنه يعاني من الحسد لأنه كلف الكثير من المال، ويتعرض للكثير من الإهانات مع الكاستيا. الجميع توقع أن تتم إعارته مثل أسينسيو أو لوكاس، لكنه بقي هنا ويحصل على دقائق”.

وعن توقعه لمباراة الكلاسيكو، أجاب: “أراهن على نتيجة 2-2. يجب أن يكون هناك أهداف ومتعة في مثل هذه المباراة”.