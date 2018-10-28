كلاسيكو بلا رحمة على أغلفة الصحف الإسبانية

ركزت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأحد، على ما يدور داخل برشلونة وريال مدريد، قبل خوض الكلاسيكو المقرر إقامته اليوم على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

وعنونت صحيفة “ماركا” على غلافها وقالت “ذاهبون إلى الليجا”.

وتابعت “مباراة فيها الكثير من الأشياء التي ستحدد مستقبل جولين لوبيتيجي مع ريال مدريد، برشلونة يريد توجيه الضربة القاضية لريال مدريد والفوز عليه في كامب نو”.

كما ركزت على بعض نتائج مباريات الجولة التي أقيمت حيث عاد أتلتيكو مدريد للطريق الصحيح وفاز على ريال سوسيداد بهدفين نظيفين وجاء تعليق الصحيفة “لقد انتصر وقفز إلى الصدارة”.

وعلى غلاف صحيفة “موندو ديبوريتفو” جاء العنوان “كلاسيكو غير مسبوق”.

وأضافت “بدون ميسي ورونالدو وحضور تقنية الفيديو لأول مرة، كامب نو سيعيش أجواء مختلفة وحماسية”.

كما أشارت إلى أن المباراة ستكون فاصلة في مستقبل جولين لوبيتيجي مع ريال مدريد، موضحة أنه في حالة خسارة الملكي سيبتعد الفريق عن برشلونة بـ 7 نقاط.

وفي الأسفل قالت “أتلتيكو مدريد يعتلي الصدارة مؤقتا”.

فيما واصلت صحيفة “سبورت” حديثها عن الكلاسيكو وجاء عنوان الغلاف “بلا رحمة”.

وأكملت “البرسا يريد استغلال أزمة ريال مدريد والابتعاد عنه بـ 7 نقاط، دينيس سواريز هو الجديد على قائمة برشلونة، بينما فينيسيوس هو الجديد على قائمة ريال مدريد”.

كما نقلت تصريحات كلا المدربين حيث قال فالفيدري “مدريد الجريح أكثر خطورة”، فيما قال لوبيتيجي “أتمنى أن استمر في التنفس بعد الكلاسيكو”.

وفي الصفحة الأولى لصحيفة “سوبر ديبورتي فقد اهتمت بتبدل الحال في مدينة فالنسيا، إذ لا تزال كتيبة الخفافيش تقدم عروضها المخيبة بالتعادل السلبي مع أتلتيك بيلباو.

بينما يواصل ليفانتي النتائج الرائعة بالفوز على ليجانيس بهدفين نظيفين وتخطي ريال مدريد مؤقتا على سلم الترتيب باحتلال المركز السابع برصيد 16 نقطة.

وفي تعليقها على لقاء الكلاسيكو قالت “كلاسيكو بدون رونالدو وميسي قد يؤدي إلى إنهاء فترة لوبيتيجي مع ريال مدريد”.