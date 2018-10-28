تعقد الحركة الشعبية الوطنية الكويتية غدآ الندوة السياسية والتي تحمل عنوان “لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
ومن المشاركين في الندوة رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان و الدكتور محمد العوضي والدكتور طارق السويدان والامين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران وامين سر الحركة الشعبية الوطنية المحامي حسن دشتي والدكتور عدنان المضاحكه وعدد من النشطاء السياسيين والنواب السابقين .
وستكون الندوة في تمام الساعه ٨ مساءآ .. العنوان فهد الاحمد ق4 ش422. منزل 53
للاستفسار 55945577
ندوة غداً بعنوان “لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني”
تعقد الحركة الشعبية الوطنية الكويتية غدآ الندوة السياسية والتي تحمل عنوان “لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
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