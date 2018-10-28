روح ميسي وهدف تاريخي ضمن مشاهد خماسية برشلونة أمام الريال

أمطر برشلونة شباك ريال مدريد بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

ونجح لاعبو البلوجرانا في تحقيق نتيجة تاريخية بين جمهورهم، الذي غادر الملعب وسط احتفالات بالغة، لما قدمه الفريق من عرض رائع، فيما ساد الحزن والحسرة على وجه لاعبي وجمهور الملكي، من النتيجة القاسية أمام الغريم التقليدي.

ويستعرض لكم كووورة أبزر 5 مشاهد من قمة الليلة في التقرير التالي:

روح ميسي

أحرز لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في اللقاء، والسابع له أمام ريال مدريد، والذي أحرزه من ضربة جزاء، استفاد بنفسه منها عقب إعاقه تعرض لها من رافايل فاران.

ودخل النجم الأوروجوياني تاريخ لقاءات الكلاسيكو، بعدما بات هدفه هو الأول الذي يتم احتسابه عن طريق تقنية الفار، التي يتم تطبيقها اعتبارا من الموسم الجاري.

لم يكتف سواريز بهذا الهدف فقط، إذ قضى على أي آمال للملكي في العودة للقاء بالشوط الثاني، بإضافة الهدف الثالث القاتل له برأسية رائعة، في هاتريك استحضر به روح ليونيل ميسي على أرضيه ملعب كامب نو.

صدمة بعد صحوة

دخل الفريق الملكي الشوط الثاني بشكل مغاير تماما عما كان عليه في الشوط الأول، بعدما انتفض اللاعبون وضغطوا بشكل شرس على برشلونة في منطقته، واستطاع مارسيلو تقليص الفارق.

أضاع لاعبو ريال مدريد الكثير من الفرص من قبل بنزيما وإيسكو وبيل، ليشعر الجمهور برغبة اللاعبين في تعديل النتيجة، ولكن جاءت تلك الصحوة على حساب النواحي الدفاعية، إذ استغل برشلونة المساحات الكبيرة في مناطق الريال وأضاف 3 أهداف أخرى.

سر الجبهة اليسرى

كان للجبهة اليسرى اليوم، دورا مهما في خطورة الفريقين، فقد قدم الثنائي جوردي ألبا ومارسيلو مباراة رائعة.

وتمكن ألبا من صناعة الهدف الأول، على طريقته الخاصة إلى كوتينيو، كما كانت جبهته مصدر خطورة أساسية على مرمى كورتوا.

فيما واصل مارسيلو عروضه المميزة مؤخرا، رغم تعثر فريقه، وساهم في تقريب المسافات في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بإحراز الهدف الوحيد لريال مدريد، قبل أن يتم استبداله بسبب الإصابة.

كوارث الفرنسي

تسبب استهتار رافايل فاران في دخول ريال مدريد اللقاء بوضعية صعبة للغاية، فلم يتدارك فريقه أزمة الهدف المبكر، ليتسبب الفرنسي في ضربة جزاء أمام سواريز، أضاف بها الأخير الهدف الثاني.

ويغيب نجم دفاع الملكي عن مستواه تماما مؤخرا، ففضلا عن المشاكل الدفاعية بشكل عام في الفريق، إلا أن أخطائه الفردية أصبحت عبئا كبيرا، بعدما تلقت شباك كورتوا 3 أهداف من أصل 4 في الليجا بسببه.

وخرج فاران بين شوطي المباراة، بسبب الإصابة، وشارك لوكاس فاسكيز بدلا منه.

ثمار صبر فيدال

من أول لمسة له في أول مباراة كلاسيكو، وضع التشيلي أرتورو فيدال نفسه في كتاب التاريخ، بعدما سجل الهدف الخامس لبرشلونة، عقب 3 دقائق فقط من نزوله أرض الملعب.

واستطاع فيدال استثمار الدقائق القليلة التي شارك بها اليوم ليعيد البسمة على وجهه، بعدما أعرب عن استيائه مؤخرا من عدم الحصول على فرصة للمشاركة في دقائق أكثر.