السعودية.. بطلا بطولة “البلوت” يعلنان اعتزالهما ويكشفان السبب

أعلن الفائزان ببطولة المملكة للبلوت في نسختها الثانية ضويحي السبيعي ومسفر العرجاني، اعتزالهما اللعب الرسمي، بعد مشوار تكلل بالتتويج بلقب البطولة.

وفاز السبيعي والعرجاني بكأس هيئة الرياضة ومكافأة مليون ريال، عقب تغلبهما في النهائي على فريق “الديمن” المكون من سامي العوفي ومحمد آل ضيعن، عقب لقاء ماراثوني حسماه في الجولة الثالثة الفاصلة.

وعبر الثنائي عن سعادتهما بالفوز باللقب، وقالا إنهما لن يشاركا في النسح المقبلة من البطولة، حتى لا يخسران أمام أي فريق آخر، ويأتي ذلك الفريق يقول كسبنا بطل النسخة الماضية.