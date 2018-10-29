لوبيتيجي يتجاهل أنباء إقالته ويصل مقر تدريبات ريال مدريد

ينتظر الجميع قرار إدارة ريال مدريد بشأن مستقبل جولين لوبيتيجي المدير الفني للفريق، المتوقع أن تتم إقالته اليوم، على خلفية النتيجة الكبيرة التي خسر بها الفريق الملكي، أمام برشلونة، بخماسية لهدف.

وذكرت إذاعة “كادينا كوبي” أن المدرب الإسباني ظهر اليوم في المدينة الرياضية الخاصة بالنادي، من أجل قيادة مران اليوم، استعدادا لمباراة ميليلة في كأس ملك إسبانيا.

وكشفت الإذاعة وفقا لمصادرها، وصول لوبيتيجي لمقر تدريبات الفريق، صباح اليوم، حيث من المفترض أن يقود مرانا استشفائيا للاعبين الذين شاركوا في مباراة أمس، متجاهلا الأخبار المنتشرة حول إمكانية رحيله.

وسيعقد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اجتماعا مع المسؤولين في النادي بالسادسة من مساء اليوم، لبحث مستقبل لوبيتيجي والاستقرار على قرار رحيله والأسماء المرشحة لخلافته.

ويعد الإيطالي أنطونيو كونتي المدرب الأقرب لتولي القيادة الفنية لريال مدريد، حيث وصل إلى منزله في لندن بعدما قطع عطلته في مصر، في انتظار انتقاله إلى العاصمة الإسبانية، للإعلان رسميا عن تدريب الريال.