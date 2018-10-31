414 مواطنا ومواطنة مصابون بالإيدز في الكويت

كشفت وكيل الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان أن عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة في الكويت بلغ حتى الآن 414 مواطنا ومواطنة، مؤكدة أنهم يتمتعون بحياة صحية ويتلقون الرعاية اللازمة أعلن مدير مستشفى الأمراض السارية الدكتور جمال الدعيج أن عدد الحالات التي يتم اكتشاف إصابتها بالمرض تتراوح بين 25 إلى 30 حالة سنويا من المواطنين، أما فيما يخص الوافدين فإن الحالات التي يتم اكتشاف إصابتها بالمرض ترحل بعد أخذها للعلاج.

وأشارت الدكتورة القطان في كلمة بمناسبة تدشين اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإيدز الحملة التوعوية «ابدأ حياة جديدة… الايدز يمكن علاجه، بادر باجراء الفحص» إلى بعض الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، لافتة إلى أن عدد فحوصات فيروس نقص المناعة التي تجري في مختبرات وزارة الصحة تجاوز المليون فحص سنويا.

وأكدت القطان «القضاء على انتقال الفيروس من الأم المصابة إلى الجنين، مشيرة إلى أنه صدر تشريع بوجوب إجراء الفحص لكل النساء الحوامل في الكويت وأن هناك أكثر من 50 طفلا سليما ولدوا لأمهات مصابات بفيروس نقص المناعة ولم يتأثروا بالمرض».

وأعلنت أن عيادات الفحص الطوعي والمشورة سترى النور قريبا جدا حيث يمكن من خلالها اجراء الفحص بسرية وخصوصية تامة والحصول على النتيجة فورية مشيرة الى السعي وفقا للخطة الاستراتيجية الوطنية لخفض الاصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة في دولة الكويت بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2021.

من جهته قال مدير مستشفى الامراض السارية الدكتور جمال الدعيج ان الحملة تهدف لبث الوعي بين الجمهور حول طبيعة المرض لان حتى الان هناك البعض لديهم سوء فهم لطبيعة المرض وطريقة التعامل معه وطريقة معايشة المصابين في المجتمع

وبين أن الحالات التي تكتشف اصابتها بالمرض تتراوح سنويا بين 25 الى 30 حالة سنويا من المواطنين، أما فيما يخص الوافدين فان الحالات التي تكتشف يتم ترحيلهم بعد أخذهم للعلاج.

من جانبه قال مقرر اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الايدز الدكتور منذر الحساوي ان هدف الحملة تشيجع الجمهور على اجراء فيروس نقص المناعة وتغيطة اكبر عدد من الافراد المتعرضسن لعوامل خطورة من قبل، وتلك العوامل قد تكون عبارة عن اتصال جنسي في السابق بدون وقاية او نقل دم قبل سنة 85 او لديه اعراض جسدية غير معروفة السبب.

وبين الدكتور ان الاهداف ايضا تشجيع النساء الحوامل على اجراء فيروس نقص المناعة حماية للجنين وهناك قانون الزامي بذلك في الكويت، لافتا الى ان الجزء الاخر من الحملة يركز على ان الايدز قابل للعلاج مثل مرضي السكري او الضغط وان العلاج يقضي على الفيروس ويصل به الى معدلات غيرمقروءة في الدم ويجعل الانسان يعيش حياة طبيعية مؤكدا ان الايدز مرض مزمن وليس قاتلا.