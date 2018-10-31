أخيرا.. كونتي يتحدث عن تدريب ريال مدريد

للمرة الأولى، تحدث المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، معلقا على الأنباء التي أثيرت بشأن توليه تدريب ريال مدريد الإسباني.

وبعد إقالة المدرب الإسباني جولين لوبتيغي، رجحت تقارير صحفية أن المدرب المقبل للفريق الملكي سيكون كونتي، حتى وصل الأمر لقطع الأخير إجازته في مصر والسفر إلى لندن، للتفاوض مع ممثلي ريال مدريد.

إلا أن مصادر “سكاي نيوز” كشفت أن المدرب الإيطالي أكد أنه “لن يدرب ريال مدريد”، والسبب أن “مشروع النادي غير مناسب له”، حسب تعليق كونتي.

وأدى فشل المفاوضات بين الطرفين لتعيين مدرب مؤقت لبطل أوروبا هو الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق الناشئين، الذي قد يدير دفة الفريق حتى نهاية الموسم.

وتمت إقالة كونتي بعد نهاية الموسم الماضي من تشلسي الإنجليزي، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق وخلافات مع إدارة النادي.

ويمر ريال مدريد بموسم صعب، إذ يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد الخسارة القاسية بنتيجة 1-5 أمام برشلونة، الأحد.