ريال مدريد يبدأ مع مدربه الجديد بانتصار كاسح على مليلية

حقق ريال مدريد الانتصار برباعية دون رد على مليلية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب “ألفاريز كلارو”.

وسجل الأهداف لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة (28)، وماركو أسينسيو في الدقيقة (45+1)، وألفارو أودريوزولا في الدقيقة (83)، وكريستو جونزاليس في الدقيقة (90+2).

وبدأ الأرجنتيني سنتياجو سولاري المدير الفني المؤقت لريال مدريد، عهده بانتصار، بعد النتائج السلبية للفريق مؤخرًا، ومن المُقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين، في 5 ديسمبر المقبل، في معقل الميرنجي “سنتياجو برنابيو”.

بدأ مليلية المباراة مبكرًا، ففي الدقيقة الأول حاول روانو تهديد مرمى ريال مدريد، وجاءت الكرة في يد الحارس كيلور نافاس.

وسدد ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد، كرة قوية تصدى لها باريو في الدقيقة 5، ليعود الميرنجي للقاء بعد بداية صعبة.

وجاء تهديد من قبل لوكاس فاسكيز بتسديدة قوية على مرمى مليلية في الدقيقة 22، تألق الحارس باريو في التصدي لها.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول للميرنجي في الدقيقة 28، بعد تمريرة مميزة من أودريوزلا على الجانب الأيمن.

وأهدر لوكاس فاسكيز فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38، حيث مرر له أسينسيو كرة سحرية لينفرد بالحارس لكنه سددها في وسط المرمى.

وللمرة الثانية على التوالي، وبشكل غريب أهدر فاسكيز انفرادا جديدًا أمام مرمى مليلية بعد تمريرة من فينيسيوس في الدقيقة 42.

واستمر فاسكيز في مسلسل إهدار الأهداف، في الدقيقة 44، حيث كان أمام الحارس باريو، وسدد كالعادة في يد الحارس.

وضاعف ماركو أسينسيو النتيجة للملكي، بتسديدة على يسار الحارس باريو، بتمريرة سحرية من الجهة اليسر عبر البرازيلي فينيسيوس، في الدقيقة 46.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى سولاري المدير الفني لريال مدريد تغييرين بإشراك ناتشو فيرنانديز وفيدي فالفيريدي، بدلا من سيرجيو راموس، وكريم بنزيما.

ونشط فريق مليلية في الشوط الثاني، بعدة فرص لتهديد مرمى الميرنجي، لكن دون أي خطورة حقيقية.

وعلى الجانب الآخر، كان ريال مدريد يحاول تسجيل الهدف الثالث بتسديدات من فاسكيز، وسيبايوس ويورينتي تصدى لها الحارس باريو.

وحرمت العارضة فينيسيوس من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 71، حيث سدد كرة قوية.

ونجح ألفارو أودريوزلا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 79، بعد متابعة مميزة منه، حيث استغل ارتداد الكرة من الحارس باريو.

وقرر سولاري الدفع بثالث أوراقه كريستو جونزاليس بدلا من ماركو أسينسيو في الدقيقة 83.

واستمرت سيطرة الميرنجي على اللقاء، وازدادت المحاولات للبحث عن الهدف الرابع، وهو ما نجح فيه البديل كريستو بكرة رأسية في الدقيقة (90+2) بعد تمريرة عرضية من أودريوزلا.