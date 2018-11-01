طقس عطلة نهاية الاسبوع: مستقر نسبيا والفرصة مهيأة لأمطار متفرقة

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الطقس في البلاد يشهد حالة من الاستقرار النسبي ليكون دافئا نهارا ومعتدلا ليلا وتظهر بعض السحب المتوسطة والعالية مع فرصة لأمطار متفرقة في بعض المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي أن حالة الاستقرار في الطقس هذه مردها إلى تأثر البلاد حاليا بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى ما بين 28 و 30 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 3 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون غائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 16 و 18 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وعن حالة الطقس نهار يوم غد الجمعة أفاد بأنه يكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة في بعض المناطق والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى ما بين 28 و30 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و 3 أقدام.

وبين أن الطقس ليل غد يكون غائما مع فرصة لأمطار متفرقة في بعض المناطق والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و20 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 16 و18 درجة مئوية والبحر يكون خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و 2 قدم.

وحول الطقس نهار يوم بعد غد السبت توقع القراوي أن يكون غائما مع فرصة لأمطار متفرقة في بعض المناطق والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و 32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى ما بين 28 و30 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و 4 أقدام.

وبين أن الطقس ليل السبت يكون غائما جزئيا ورطبا نسبيا في المناطق الساحلية مع فرصة لأمطار متفرقة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 17 و19 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و 4 أقدام.