يوفنتوس يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد وبرشلونة

انضم مانشستر يونايتد إلى برشلونة، في سباق التوقيع مع نجم يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن مانشستر يونايتد جدد اهتمامه بالظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، والذي كان هدفًا لفترة طويلة لجوزيه مورينيو، مدرب الشياطين.

وأضاف أن يوفنتوس رد بأنه لا يرغب في بيع نجمه، لا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو في نهاية الموسم، ليغلق الباب أمام العملاقين الإنجليزي والإسباني.

ووصل كانسيلو إلى يوفنتوس من فالنسيا مقابل 40 مليون يورو، بعدما قضى عامًا في إنتر ميلان، على سبيل الإعارة.