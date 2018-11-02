الكويت تدين وتستنكر حادث إطلاق النار “الإرهابي” في مصر

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث إطلاق النار الإرهابي الذي استهدف حافلة للركاب في محافظة المنيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

‏وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمها لكافة الجهود التي تتخذها في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار مصر ووحدة نسيجها الاجتماعي وترويع الآمنين فيها.

وأشار إلى موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب والداعي إلى حشد التأييد الدولي لمواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب الخطيرة.

كما أعرب المصدر عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر لضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.