مهندس كويتي يفوز بجائزة أفضل بحث علمي عالمي في الهندسة المعمارية

أعرب المهندس مشعل العتيبي عن فخره “برفع اسم الكويت عاليا بتحقيقه انجازا علميا هندسيا” وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل بحث علمي في مجال الهندسة المعمارية على مستوى العالم.

وقال العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت انه حصل على المركز الأول في مؤتمر امريكا الشمالية الدولي للهندسة من بين 600 باحث من 54 دولة مشاركة في المؤتمر بالعاصمة الأمريكية واشنطن مضيفا أنه مثل الكويت في هذا الحدث المهم بدعم ورعاية الهيئة العامة للشباب.

وأشار إلى أنه كان قد حصل على أفضل اطروحة للدكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعة كانساس الأمريكية عام 2017 وتم ترشيحه لمقعد لدراسة الدكتوراه في الهندسة المعمارية.

وأضاف أنه حصل في أغسطس الماضي على المركز الأول في المؤتمر الأوروبي الثاني للهندسة الصناعية وإدارة العمليات الذي أقيم في باريس بمشاركة 500 باحث من 62 دولة.

وأهدى العتيبي هذا الإنجاز الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي.

واشار الى انه سيكمل دراسة الدكتوراه في الهندسة المعمارية وسيعمل على تطوير البحث ومخرجاته للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

وذكر انه يبحث دراسة الطاقة المستدامة كالألواح الشمسية والمراوح الهوائية لتعزيز توليد الكهرباء تماشيا مع (رؤية الكويت 2035) بحيث تكون 20 في المئة من الاستهلاك مستمدة من الطاقة المستدامة.