وافد يطعن زوجته بالسكين.. وينتحر رمياً من الطابق التاسع بمنطقة حولي

قام وافد سيلاني بعد مشاجرة دامية مع زوجته بطعنها طعنات نافذة بالسكين، أثر شكه في تصرفاتها ثم تركها مضرجة بدمائها وقام برمي نفسه من الدور التاسع في مقر سكنه ببناية في منطقة حولي ليودع الحياة فوراً.

وأفادت مصادر أمنية أن الزوج وحال طعنه زوجته بسكين أستله من المطبخ بعد مشاجرة سمعها جميع الجيران بالعمارة، لاحظوا خفوت الصوت وأختفائه إعتقاداً منهم بأنهم تصالحوا حتى سمعوا صوت أصطدام الوافد بالأرض وصراخ المارة وحضور الدوريات وفقا لما ذكر “القبس الإلكتروني” .

وأضافت المصادر أن الأقدار شاءت أن يجد المسعفون الذين حضروا لموقع الجريمة أن المرأة لا تزال تنبض بالحياة ولم تمت، ليتم نقلها إلى مستشفى مبارك بحالة صحية حرجة، وتم فتح التحقيق بالواقعة.