“الأرصاد” الكويتية: طقس غير مستقر ورياح نشطة مثيرة للغبار وفرصة لأمطار رعدية

توقع‭ ‬مراقب‭ ‬التنبؤات‭ ‬الجوية‭ ‬بإدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الكويتية‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬القراوي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطقس‭ ‬غير‭ ‬مستقر‭ ‬والرياح‭ ‬نشطة‭ ‬مثيرة‭ ‬للغبار‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المكشوفة‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬لأمطار‭ ‬رعدية‭ ‬متفرقة‭.‬

وأوضح‭ ‬القراوي‭ ‬لوكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الكويتية‭ ‬‮«‬كونا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬منخفض‭ ‬جوي‭ ‬متعمق‭ ‬مع‭ ‬تيار‭ ‬هواء‭ ‬نفاث‭ ‬شديد‭ ‬البرودة‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬امتداد‭ ‬منخفض‭ ‬السودان‭ ‬الموسمي‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الارض‭ ‬مصحوبا‭ ‬بكتلة‭ ‬هوائية‭ ‬رطبة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬تشير‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬تكاثر‭ ‬السحب‭ ‬المنخفضة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬لأمطار‭ ‬متفرقة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬تكاثر‭ ‬السحب‭ ‬المنخفضة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬تتخللها‭ ‬سحب‭ ‬ركامية‭ ‬ممطرة‭ ‬تكون‭ ‬رعدية‭ ‬أحيانا‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬ساعات‭ ‬النهار‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬مساء‭ ‬الغد‭ ‬تكون‭ ‬الأجواء‭ ‬ممطرة‭ ‬وغير‭ ‬مستقرة‭ ‬تنشط‭ ‬معها‭ ‬الرياح‭ ‬المثيرة‭ ‬للغبار‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬ستستمر‭ ‬نحو‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬تتخللها‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬ونشاط‭ ‬للرياح‭ ‬المثيرة‭ ‬للغبار‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬نشاط‭ ‬الرياح‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬كيلو‭ ‬مترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬اضطراب‭ ‬البحر‭ ‬وارتفاع‭ ‬الامواج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬أقدام‭. ‬