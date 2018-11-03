“الأرصاد” الكويتية: طقس غير مستقر ورياح نشطة مثيرة للغبار وفرصة لأمطار رعدية

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي اليوم السبت أن يكون الطقس غير مستقر والرياح نشطة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار رعدية متفرقة.
وأوضح القراوي لوكالة الانباء الكويتية «كونا» أن سبب ذلك يرجع الى وجود منخفض جوي متعمق مع تيار هواء نفاث شديد البرودة يتزامن مع امتداد منخفض السودان الموسمي على سطح الارض مصحوبا بكتلة هوائية رطبة.
وأضاف أن التوقعات تشير كذلك إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم مع فرصة لأمطار متفرقة على بعض المناطق على أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدا الأحد تتخللها سحب ركامية ممطرة تكون رعدية أحيانا خاصة مع تقدم ساعات النهار.
وأشار إلى أنه في مساء الغد تكون الأجواء ممطرة وغير مستقرة تنشط معها الرياح المثيرة للغبار لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار ستستمر نحو 48 ساعة تتخللها أمطار غزيرة ونشاط للرياح المثيرة للغبار.
وبين أن نشاط الرياح يمكن أن يصل الى أكثر من 60 كيلو مترا في الساعة في بعض الأحيان مما يؤدي الى اضطراب البحر وارتفاع الامواج أكثر من سبع أقدام.
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