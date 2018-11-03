سولاري يُعيد ريال مدريد لطريق الانتصارات في الليجا بفوز “صعب”

حقق ريال مدريد الانتصار بثنائية دون رد، خلال مواجهة بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.

وسجل لريال مدريد المدافع أوليفاس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 83، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 17 في المركز السادس، ويتجمد رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة في المركز السابع.

وعانى ريال مدريد خلال الفترة الماضية من نتائج سلبية في الليجا، حيث لم يحقق الملكي أي انتصار في آخر 5 مباريات في البطولة.

بدأ ريال مدريد التهديد، بواسطة تسديدة قوية من كريم بنزيما مرت بجانب مرمى بلد الوليد، بعد تمريرة سحرية من ماركو أسينسيو في الدقيقة 3.

وجاءت ثاني محاولات الميرنجي، على مرمى الخصم، عبر الويلزي جاريث بيل، بكرة رأسية قوية، لكن بين يدي الحارس ماسيب في الدقيقة 12.

وواصل الملكي رحلته للبحث عن الهدف الأول، مرة أخرى عبر كريم بنزيما الذي سدد كرة رأسية، تصدى لها ماسيب في الدقيقة 17.

وجاء أول تهديد من بلد الوليد في الدقيقة 32 عبر أنطونيو ريجال علت مرمى الميرنجي، ثم تسديدة قوية من طوني فيلا في الدقيقة 33.

وفي بداية الشوط الثاني، أهدر البرازيلي كاسيميرو فرصة تسجيل الهدف الأول، بكرة رأسية أعلى مرمى ماسيب في الدقيقة 53.

وتألق الحارس ماسيب في الدقيقة 55 في التصدي لتسديدة قوية من قبل البرازيلي كاسيميرو من حدود منطقة الجزاء.

وقرر سانتياجو سولاري الدفع بأول أوراقه في الدقيقة 56 بإشراك إيسكو بدلا من كاسيميرو.

ومنعت العارضة بلد الوليد من تسجيل الهدف الأول، حيث تصدت لتسديدة صاروخية من قبل اللاعب ألكاراز في الدقيقة 57.

وجاء ثاني أخطر محاولات بلد الوليد عبر طوني فيلا في الدقيقة 59، بتسديدة تصدى لها الحارس تيبو كورتوا على مرتين.

وللمرة الثانية تمنع العارضة بلد الوليد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 65، بتسديدة قوية من اللاعب طوني فيلا.

ودفع سولاري بثاني أوراقه، بالدفع بلوكاس فاسكيز بدلا من الويلزي جاريث بيل، ثم أخيرًا فينيسيوس جونيور بدلا من ماركو أسينسيو.

وسدد فيردي مهاجم بلد الوليد كرة قوية في الدقيقة 79، تصدى لها كورتوا على مرتين.

وافتتح ريال مدريد التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 83، بهدف عبر أوليفاس مدافع بلد الوليد بالخطأ في مرماه، بعد تسديدة من البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الميرنجي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 88، بعد إعاقة كاليرو مدافع بلد الوليد لبنزيما، ونفذها بنجاح سيرجيو راموس لاعب وقائد الملكي.