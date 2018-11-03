حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 04 نوفمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 04 نوفمبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا إلى غائم و والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:

غير مستقر و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية ( غزيرة احيانا ) و فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 29°

الحرارة الصغرى: 22°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.