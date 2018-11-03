حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 04 نوفمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد 04 نوفمبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا إلى غائم و والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غير مستقر و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية ( غزيرة احيانا ) و فرصة للغبار .
الحرارة العظمى: 29°
الحرارة الصغرى: 22°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
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