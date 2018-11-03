برشلونة يصدر بيانا على خلفية شجار بين جماهيره ورايو فاليكانو

اندلعت اشتباكات بين جماهير فريق رايو فاليكانو وضيفه برشلونة، في العاصمة مدريد، قبيل انطلاق مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت إذاعة “كادينا سير” أن معركة حدثت بين رابطة البارسا المتعصبة “البوتشيوس نويس” ورابطة “فايكانو”، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وقالت الإذاعة إن الشرطة أعادت نحو 80 مشجعا من “البوتشيوس نويس” إلى برشلونة، بسبب الشغب الذي قاموا به.

كما أصدر نادي برشلونة بيانا أدان فيه ما فعلته الجماهير المتعصبة قبل المباراة المهمة.