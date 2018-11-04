برشلونة ينجو من فخ فاليكانو بسيناريو دراماتيكي

نجا نادي برشلونة بأعجوبة من فخ مضيفه رايو فاليكانو، وتغلب عليه بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة تغيرت نتيجتها أكثر من مرة على مدار شوطيها، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 11 من عمر الليجا.

تقدم برشلونة بهدف مبكر سجله لويس سواريز في الدقيقة العاشرة، وتعادل لفاليكانو خوسيه بوزو في الدقيقة 35.

وأضاف ألفارو جارسيا، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 57، قبل أن يرد الضيوف بهدفين لعثمان ديمبلي وسواريز في الدقيقتين 87 و90.

ورفع برشلونة، رصيده إلى 24 نقطة ليعزز صدارته لجدول الليجا، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 6 نقاط في المركز الـ 19.

لم يترك برشلونة، فرصة لمنافسه، لالتقاط الأنفاس، وهز شباكه سريعًا بكرة طولية انفرد على إثرها، جوردي ألبا من الجهة اليسرى، لكنه فضل تمريرها إلى لويس سواريز، ليسجل الهدف الأول للضيوف.

رد رايو فاليكانو كان بطيئا بانطلاقات لأدفينكولا وأدريان إمباريا، بدون خطورة على مرمى الألماني آندريه تير شتيجن.

وبحلول الدقيقة 30، انتفض فاليكانو بقوة وكاد خوزيه بوزو، أن يهز الشباك، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

بعدها بخمس دقائق، تسلم بوزو الكرة وسددها رائعة دون مضايقة لتسكن الشباك، بعد الارتطام بالقائم الأيسر.

استجمع برشلونة قواه مجدًدا للإجهاز على منافسه، لكن راكيتيتش وبوسكيتس وكوتينيو وآرثر لم يجدوا المساحات الكافية لصنع الهجمات، قبل أن يباغت لويس سواريز، كل من في الملعب بتسديدة في القائم بعد تمهيد من رافينيا.

انقلبت الأمور رأسًا على عقب في الشوط الثاني، وبدأ برشلونة، بمحاولة هزيلة لرافينيا قبل أن يغادر ليشارك مكانه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وشكل فاليكانو، خطورة كبيرة من الهجمات المرتدة، حيث تصدى تير شتيجن لانفراد تام، ومرت تسديدة مبولا بجوار القائم الأيسر.

ومن عرضية جهة اليمين، انقض راؤول دي توماس، على الكرة برأسه لتصطدم بالقائم الأيسر، ويكملها ألفارو جارسيا في الشباك، ليكافئ مدربه بعد وقت قليل من مشاركته.

تواصلت الإثارة حتى الدقائق الأخيرة، ولم ييأس لاعبو برشلونة، وكان لويس سواريز السلاح الأخطر بتسديداته ورأسياته، قبل أن يأتي الفرج بهدف التعادل عن طريق عثمان ديمبلي قبل النهاية بـ 3 دقائق.

وقبل أن يفيق لاعبو فاليكانو ومدربهم من الصدمة، أكمل لويس سواريز عليهم بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة، لينتزع العملاق الكتالوني، فوزًا مثيرًا، بنتيجة 3-2.