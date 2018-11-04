جرائم وقضايا

طبيبة كويتية أهدت شاباً 100 ألف دينار وطالبت بإعادتها.. والمحكمة تقرر: المبلغ لن يعود

القبس
منذ 21 دقيقة
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Kuwaitis arrive at the Palace of Justice where the sentence hearing of 29 defendants for their roles in a deadly Shiite mosque bombing claimed by the Islamic State group, takes place on September 15, 2015 in Kuwait City. A Kuwaiti court sentenced seven people to death, five of them in absentia, on charges of helping a Saudi suicide bomber carry out the June 26 attack, which killed 26 Shiite worshippers and wounded 227. AFP PHOTO / YASSER AL-ZAYYAT

رفضت محكمة الجنايات الدعوى المرفوعة من طبيبة كويتية طالبت فيها بإعادة مبلغ 100 ألف دينار كويتي، سبق أن أعطتها لشاب هدية بسبب علاقه عاطفية، لكن الشاب رفض إعادة المبلغ.
وقالت المحكمة إنه لا توجد أي مظاهر للخداع، ومن خلال الأوراق المعروضة أمامها يتبين أن الطبيبة لم تقدم الدليل على صحة ماتدعيه بأن هناك اتفاقا مسبق لشراء عقار لها.
وقال دفاع المواطن المحامي عبدالله ابراهيم الكندري أن المدعية لم تقدم اَي دليل يدين موكله.

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