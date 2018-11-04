طبيبة كويتية أهدت شاباً 100 ألف دينار وطالبت بإعادتها.. والمحكمة تقرر: المبلغ لن يعود

رفضت محكمة الجنايات الدعوى المرفوعة من طبيبة كويتية طالبت فيها بإعادة مبلغ 100 ألف دينار كويتي، سبق أن أعطتها لشاب هدية بسبب علاقه عاطفية، لكن الشاب رفض إعادة المبلغ.

وقالت المحكمة إنه لا توجد أي مظاهر للخداع، ومن خلال الأوراق المعروضة أمامها يتبين أن الطبيبة لم تقدم الدليل على صحة ماتدعيه بأن هناك اتفاقا مسبق لشراء عقار لها.

وقال دفاع المواطن المحامي عبدالله ابراهيم الكندري أن المدعية لم تقدم اَي دليل يدين موكله.