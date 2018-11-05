طبيب كويتي يحصل على براءة اختراع عن جهاز يسهل إجراء العمليات الجراحية

حصل الطبيب الكويتي مشل الجربا على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع وذلك عن اختراعه الطبي الذي يهدف إلى تسهيل إجراء العمليات الجراحية والحد من احتمالية الوقوع في الأخطاء الطبية.

وقال الجربا الذي يعمل طبيبا في مستشفى (زين) التخصصي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الاختراع الذي حصل بموجبه على براءة الاختراع هو أداة جراحية تستخدم كدرع واقية من الكي غير المقصود أثناء القيام بالعمليات الجراحية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة وجراحات المناظير وغيرها من التخصصات الأخرى.

وأضاف أن هذا الاختراع سيسهم في مساعدة الجراحين على إنجاز عملياتهم على نحو أسهل وتحقيق أهدافها بأقل مخاطر من الممكن أن تتعرض لها أنسجة جسم المريض أثناء العملية الجراحية.

وأوضح الجربا أن من مميزات اختراعه أيضا أنه يعطي الجراح المزيد من الثقة عبر رفع نسبة ثبات اليد ما يعد مكسبا للجراحين المبتدئين على وجه الخصوص مشيرا الى انه يمكن التحكم بأحجام ومقاسات الأداة الجراحية التي اخترعها حسب مقصد الطبيب وحاجة الجراحة.

وأفاد ان الجراحين سيكون باستطاعتهم عن طريق استخدام هذه الأداة الوصول للزوايا الجراحية الضيقة بنسبة أمان مرتفعة مبينا ان له اختراعات اخرى تصب جميعا في مصلحة طب الجراحات.

وأعرب الجربا عن شكره لمركز (صباح الأحمد للموهبة والإبداع) على ما يقدمه من دعم للمخترعين الكويتين والكويتيات في مختلف التخصصات إذ تم تكريمه من قبل المركز بهذه المناسبة.

ونوه بالرعاية السامية من لدن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لأبنائه المبدعين والمبدعات في مختلف الميادين مشيدا بجهود القائمين على المركز وسعيهم الحثيث لتذليل العقبات كافة التي تواجه أصحاب الاختراعات والمواهب من أبناء وبنات الكويت.