مجلس الوزراء: تعيين سعود الحربي وكيلاً لوزارة التربية

اعتمد مجلس الوزراء، قبل قليل باجتماعه الأسبوعي، تعيين د.سعود الحربي وكيلا لوزارة التربية، خلفا للوكيل السابق د.هيثم الأثري وفقا لـ”القبس”

وكان الحربي يشغل منصب مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون، والوكيل المساعد السابق لقطاع المناهج والبحوث التربوية.

وكان الدكتور هيثم الأثري وكيل وزارة التربية السابق، قدم استقالته على خلفية أزمة التكييف في المدارس، مطلع العام الدراسي الجاري، والتي أثارت موجة احتجاجات دفعت وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، إلى تشكيل لجنة تحقيق، لمعرفة المتسبب في الأزمة.